"تريندز للبحوث والاستشارات" يحتفي بيوم العَلَم

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام / احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات صباح اليوم بـ"يوم العَلَم "، في أجواء وطنية تعبّر عن معاني الفخر والانتماء والوفاء لراية الاتحاد الخفّاقة.

شارك في الاحتفال قياداتُ المركز وباحثوه وموظفوه، الذين رفعوا العَلَمَ عالياً مردِّدين النشيدَ الوطنيَّ، تأكيداً لقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وأكد الجميع أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية غالية تجسّد الوحدة ومعاني العطاء والاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، وتواصل القيادة الحكيمة تعزيزها بمسيرة الإنجازات والتنمية المستدامة.

وأشاروا إلى أن احتفاء تريندز بهذه المناسبة يأتي تعبيراً عن اعتزازه بالهوية الوطنية، وتجديداً للعهد على مواصلة دوره البحثي والمعرفي في دعم المسيرة نحو الريادة والتقدّم.



