"مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم" تحتفي بيوم العلم

رأس الخيمة في 3 نوفمبر / وام / احتفلت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه بـ"يوم العلم" بمشاركة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة حماية ووقاية المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي مدير عام المؤسسة أن "يوم العلم" مناسبة وطنية متجددة لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، والتعبير عن اعتزاز أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة براية وطنهم التي تظلّل الجميع بمعاني الوحدة والعزة والكرامة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجسد التزام أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بالقيم الوطنية التي أرساها الاتحاد.