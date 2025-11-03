شباب الإمارات يحتفون بيوم العلم من أعلى قمة في الدولة برأس الخيمة

رأس الخيمة في 3 نوفمبر / وام / احتفى أكثر من 1200 مشارك من مختلف إمارات الدولة بفعالية «نحو قمة الوطن»، التي أقيمت على قمة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة، أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بارتفاع يزيد عن 1900 متر فوق سطح البحر، وبمسافة إجمالية تزيد عن 8 كيلومترات ذهابًا وإيابًا. وجاءت الفعالية احتفاءً بعام المجتمع ويوم العلم وهي من تنظيم وزارة الرياضة ومجلس رأس الخيمة للشباب بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية والرياضية والسياحية في رأس الخيمة، وبمشاركة واسعة من الشباب والأسر والجهات المجتمعية ورواد الاعمال.

استهدفت المبادرة الرياضية المجتمعية تعزيز روح الانتماء الوطني ورفع علم دولة الإمارات على قمة جبل جيس في لحظة رمزية تعبّر عن وحدة أبناء الوطن وتلاحمهم، إلى جانب تشجيع النشاط البدني والأسري في أحضان الطبيعة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية والعمل التطوعي ضمن أجواء وطنية مفعمة بالفخر والعزيمة. وقال هيثم الزرعوني، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في وزارة الرياضة إن “فعالية نحو قمة الوطن تعبّر عن روح العزيمة والإصرار التي تميز أبناء الإمارات وأضاف أن الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات التي تجسّد قيم عام المجتمع الإماراتي، وتؤكد أن الرياضة المجتمعية أسلوب حياة يسهم في تعزيز جودة الحياة والاستدامة وفق رؤية قيادتنا الرشيدة.” من جانبه، أكد خالد البلوشي، مسؤول الفعالية عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، أن الحدث يمثل رسالة فخر وولاء للوطن مشيراً إلى أن قمة الوطن تمثل رسالة ولاء وانتماء لوطننا الغالي، وتجسيدًا عمليًا لقوة الشباب الإماراتي وروحهم القيادية. وأضاف أن هذا الحدث الوطني جمع بين الفخر الوطني، والمشاركة المجتمعية، والرياضة في أحضان الطبيعة، ويؤكد أن العمل التطوعي والبيئي هو جزء من هويتنا الإماراتية. وفي السياق ذاته، عبّر هزاع فزاع، المغامر الإماراتي قائد الفريق المشرف على الفعالية، عن فخره بتنظيم هذا الحدث وقال : "نحو قمة الوطن ليست مجرد رحلة إلى القمة، بل رحلة فخر وولاء للوطن كل خطوة قطعها المشاركون نحو القمة كانت رسالة حب للإمارات وقيادتها.. ومن على ارتفاع 1900 متر، رفعنا علم دولتنا الغالية في لحظة ستظل محفورة في ذاكرة الجميع، وسط أجواء من الروح الوطنية والتلاحم المجتمعي".

تضمنت الفعالية مسيرًا جبليًا بطول 8 كيلومترات وصولًا إلى القمة، حيث تم رفع علم دولة الإمارات وترديد النشيد الوطني في مشهد وطني مؤثر .

وعلى هامش الفعالية شاركت بنت الوطن خلود الحمادي في رسم لوحة فنية تحمل صورة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.