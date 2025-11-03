خيرية الشارقة تحتفي بيوم العلم

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / احتفلت جمعية الشارقة الخيرية اليوم بمقرها الرئيسي بـ"يوم العلم" في أجواء وطنية مفعمة بالاعتزاز والولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بحضور سعادة محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي.

وتم رفع العلم عاليا في ساحة المبنى وسط حضور لفيف من رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات والأقسام وموظفي الجمعية ومتطوعيها في لوحة وطنية عبرت عن مشاعر الانتماء والاعتزاز بمسيرة الدولة وإنجازاتها.

وعبر موظفو الجمعية عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية مؤكدين أن رفع العلم يعبر عن قيم الولاء والوفاء للوطن وقيادته ويترجم وحدة الصف التي تظل سر قوة الإمارات.