" شمس" تستعرض أحدث مشروعاتها خلال معرض الشارقة للكتاب 2025

الشارقة في 3 نوفمبر/وام/ تستعرض مدينة الشارقة للإعلام (شمس) خلال مشاركتها في النسخة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري ومن خلال منصة تفاعلية أحدث مشروعاتها ومبادراتها في مجالات الإعلام والتقنية والإبداع إلى جانب مجموعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة الموجهة للجمهور والمهتمين بصناعة الكتاب والمحتوى الإبداعي.

وتطلق «شمس» بودكاست جديدل بعنوان "بَوْح الكتاب" وهو أحد البرامج التابعة لمشروع “غرفة البودكاست" الذي أطلقته «شمس» لدعم صنّاع المحتوى الصوتي والمرئي وتوفير بيئة احترافية مجهّزة بأحدث التقنيات لتسجيل وإنتاج البرامج ويستضيف نخبة من الكتّاب والمؤلفين لمناقشة تجاربهم الأدبية ومسيرتهم الإبداعية وتسليط الضوء على دور الكلمة في بناء الفكر والثقافة .

وتُعقد لقاءات البودكاست على منصة «شمس» طوال فترة المعرض لتتيح للزوار فرصة حضور جلسات حوارية مباشرة والتفاعل مع الضيوف في أجواء ثقافية ملهمة.

وتتضمن مشاركة «شمس» أيضًا إطلاق مسابقة القصة القصيرة ضمن مشروع "غرفة الكتابة" التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الأدبية الشابة وتشجيع الإبداع باللغة العربية من خلال فئتي الأشبال (12–17 سنة) والشباب والبالغين (18 سنة فما فوق) على أن تُعلن النتائج وتُكرّم الفائزين خلال فعاليات المعرض.

وتقدم «شمس» في منصتها أنشطة تفاعلية للأطفال معتمدة على الذكاء الاصطناعي، تتيح لهم تجربة أنشطة تعليمية وترفيهية مبتكرة تجمع بين الكتابة والإبداع والتقنية بهدف تعزيز مهاراتهم الفكرية والخيالية وتشجيعهم على اكتشاف المواهب الأدبية منذ الصغر بطريقة ممتعة ومبتكرة.

وقال راشد عبد الله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام (شمس) :" تأتي مشاركتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب لتأكيد التزام شمس بدعم الإبداع والمواهب في المنطقة سواء من خلال المبادرات الصوتية والمرئية أوالمسابقات الأدبية و نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تمكين الكتّاب والمبدعين الشباب وإتاحة فرص تفاعل مباشرة مع جمهور واسع بما يعزز صناعة المحتوى العربي ويرسخ مكانة الشارقة كمركز عالمي للثقافة والإبداع".