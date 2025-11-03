غرفة الفجيرة : يوم العلم يعزز قيم الولاء و الانتماء

الفجيرة في 3 نوفمبر / وام / شاركت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في احتفالات الدولة بيوم العلم وأكدت أن هذه المناسبة الغالية تجسد معاني الحب والإنتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة والفخر بالإنجازات التي تحققت وشملت المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة.

وبهذه المناسبة الوطنية قال سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي ، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن احتفالنا بيوم العلم يعزز حبنا وانتماءنا لتراب الوطن ووحدته وولاءنا للقيادة الرشيدة عبر المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات واستشراف المستقبل.

من جانبه قال سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة إن العلم يرمز للهوية والانتماء و يجسد ارتباط الانسان بوطنه، ويعكس ما حققتها الدولة من إنجازات شاملة في الميادين كافة بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة.

وقد احتفلت الغرفة برفع العلم على السارية عالياً خفاقاً أمام مبناها بحضور سعادة أحمد زاهر المدحاني عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من مسؤولي الإدارات بالغرفة ومكتب الأزمات والكوارث.



