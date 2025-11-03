مدير عام غرفة الشارقة: يوم العلم رمز لتلاحم أبناء الوطن والاعتزاز بالإنجازات

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تتجسد فيها أسمى معاني الفخر بالانتماء وتتلاقى فيها قلوب أبناء الإمارات على حب الوطن وتجديد الولاء لقيادته الحكيمة، واعتبر أن الاحتفاء براية الإمارات الشامخة تذكير للأجيال بقصة نجاح استثنائية لدولة انطلقت برؤية الآباء المؤسسين، وهي اليوم نموذج عالمي في التقدم والازدهار، ويجسد علمها الهوية الإماراتية النابضة بالحياة، وعنوان اتحادها الراسخ الذي يشكل صمام الأمان لمسيرة تمضي بإرادة لا تلين حوّلت التحديات إلى إنجازات عظيمة، ورسّخت مكانة الدولة على خارطة الريادة العالمية.

وأضاف في تصريح بهذه المناسبة ، أنه عندما نرفع العلم عالياً، فإننا نحتفي بتاريخنا المجيد ونستلهم منه العزيمة لمواصلة الطريق، فهذا العلم أمانة نحملها وتتناقلها الأجيال، لأنه يمثل الراية التي تُلهمنا بقيم العطاء والتلاحم، وتدفعنا نحو تحقيق طموحاتنا المستقبلية التي لا سقف لها، متمسكين بروح الاتحاد التي تمثل أساس قوتنا ومنطلقنا نحو التميز.