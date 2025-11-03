"الإمارات للمزادات": علم الدولة عنوان مجدنا وعزتنا

دبي في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة "الإمارات للمزادات"، أن "يوم العلم" يمثل مناسبة وطنية راسخة في الوجدان، نعبّر من خلالها عن اعتزازنا بمسيرة دولة الإمارات التي قامت على أسس راسخة من الوحدة والتكاتف والعمل المشترك، وتعكس استمرارية نهج الاتحاد القائم على ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأشار المناعي في تصريح بهذه المناسبة إلى أن رفع علم الإمارات في هذا اليوم تعبير عن الفخر والاعتزاز بمنجزات الوطن، ودعوة لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد لترسيخ مكانة الدولة في مختلف الميادين، مؤكدا أن العلم سيبقى رمزاً للوحدة، ودافعاً لمزيد من العطاء والإبداع لخدمة الوطن والمجتمع.



