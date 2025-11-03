الدورة الـ15 من مؤتمر الناشرين الدولي تجمع رواد صناعة النشرفي العالم

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / شهد مؤتمر الناشرين الدولي في دورته الخامسة عشرة، الذي يقام قبيل انطلاق فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 تجمعاً عالمياً لروّاد صناعة النشر من مختلف دول العالم لبحث إيجاد حلول واقعية لتحديات القطاع.

وخلال يومه الأول احتضن المؤتمر 31 ورشة عمل متخصصة قادها خبراء بارزون من مختلف قارات ودول العالم بهدف تعزيز التعاون المهني وتبادل المهارات والخبرات الأساسية بين العاملين في صناعة النشر.

و تحدث محمد بن عبد الله الفريح مدير شركة العبيكان للأبحاث والنشر والترجمة خلال ورشة عمل تفاعلية تناولت المراحل الخفية في رحلة الكتاب قبل وصوله إلى رفوف المكتبات موضحاً أن إنتاج كتاب واحد يمر عبر جهود أكثر من خمسين شخصاً من محررين ومراجعين ومصممين ومسوّقين وغيرهم قبل أن يصل إلى القارئ في صورته النهائية.

وأشار الفريح إلى أن النقاش في الورشة قاد المشاركين إلى تحديات التوزيع التي وصفها بأنها "العقدة المشتركة في سلسلة صناعة الكتاب" موضحا أن النشر كغيره من القطاعات الصناعية يواجه عقبات معقّدة تتطلب تفكيراً مبتكراً واستلهاماً لتجارب صناعات أخرى.

وأوضح أن الورشة شكّلت عصفاً ذهنياً جماعياً أتاح للمشاركين استكشاف حلول يمكن تكييفها لتناسب سوق الكتاب مؤكداً أن كثيراً من الأساليب المعتمدة في مجالات اقتصادية وتجارية أخرى قابلة للتطبيق بفاعلية في مجال التوزيع والنشر.

ومن أبرز الجلسات التي احتضنها المؤتمر جلسة بعنوان "نشر كتب الأطفال باللغات الفرنسية" التي أدارها سيمون دو جوكاس رئيس ومالك دار النشر الكندية Éditions Les 400 Coups في مونتريال .

وأوضح جوكاس أن النقاش تمحور حول مرتكزات النشر الحديث مثل البيانات التعريفية وسبل تعزيز اكتشاف الكتب والوصول إليها وأهمية توحيد الجهود لبناء منظومات نشر قوية لافتا إلى أن الجلسة خلصت إلى قناعة مشتركة مفادها أن البداية الحقيقية للنجاح في عالم النشر تنطلق من خطوات عملية صغيرة وقابلة للتنفيذ وليس من الضرورة أن تكون الظروف كلها مهيئة للنجاح مئة بالمئة.

بدوره أوضح الدكتور محمد عايش مدير دار الفكر الجديد في الأردن الذى أدار إحدى الورش التي تناولت "عوامل تجعل الكتاب الورقي لا يُستغنى عنه" أن سحر الكتاب المطبوع لا يكمن في مادته فقط بل في تكامل عناصره من شكلٍ ومضمونٍ وتصميمٍ وإخراجٍ بصريٍّ جذّاب وحتى نوعية الورق التي تتناسب مع موضوع الكتاب.

وانتقل النقاش في ورشة أخرى إلى مستقبل النشر الرقمي في جلسة أدارَتها ميتي كاسيرتا الشريكة المؤسسة لدار Fioranello Publishing الدنماركية التي ناقشت خلالها كيفية بناء دار نشر رقمية في اقتصاد يعتمد على البث الإلكتروني مشيرة إلى أن التجربة الدنماركية تقدّم نموذجاً عملياً لتطور صناعة النشر من سوق لم يكن يضم سوى 20 كتاباً صوتياً إلى سوق يشكّل فيه البث نصف اقتصاد النشر.

أما ورشة "فهم آليات الوصول إلى الأسواق" فقدّمت فيها ودهة ستراتيستي مديرة المشاريع في شركة Gramedia International الإندونيسية خارطة طريق واضحة للناشرين الدوليين الراغبين في التعاون مع نظرائهم في إندونيسيا.

وخلال مشاركتها الخامسة في مؤتمر الناشرين بالشارقة أشارت ستراتيستي إلى القيمة المتجددة التي يقدّمها المؤتمر سنوياً في تعزيز الروابط المهنية بين الناشرين حول العالم موضحة أن أبرز الأسئلة التي طرحها المشاركون تمحورت حول كيفية تحديد دور النشر الإندونيسية المتخصصة في أنواع معينة من الكتب وآليات التواصل المعتمدة معها سواء عبر الوكلاء أو من خلال الاتصال المباشر.