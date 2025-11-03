1300 ناشرمن 116 دولة يشهدون الاحتفاء بيوم العلم بالشارقة

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / رفعت هيئة الشارقة للكتاب علم دولة الإمارات العربية المتحدة في أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم في إطاراحتفالها اليوم بمناسبة يوم العلم خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الناشرين الدولي في دورته الخامسة عشرة بمشاركة أكثر من 1300 ناشر من 116 دولة.

جاء الاحتفال في مركز إكسبو الشارقة بحضور سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، إلى جانب مديري الإدارات والموظفين والناشرين المشاركين من مختلف قارات العالم بما يعكس مكانة دولة الإمارات منارةً عالميةً للفكر والإبداع تجمع على أرضها رموز صناعة الكتاب من مختلف أنحاء العالم.