غرفة عجمان تحتفل بيوم العلم

عجمان في 3 نوفمبر /وام/ احتفلت غرفة تجارة وصناعة عجمان بـ "يوم العلم" عبر رفع العلم في ساحتها بحضور سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارتها وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس المجلس وأعضائه وسعادة سالم السويدي المدير العام، وموظفي ومتعاملي الغرفة. وقال سعادة عبدالله المويجعي، إن "يوم العلم" مناسبة وطنية تجسد قيم الاتحاد وتعمق روح الوحدة والفخر في نفوس الجميع، وتجدد الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرض الوطن. من جانبه قال سعادة سالم السويدي:" نحتفل بيوم العلم، معتزين بهويتنا الوطنية فخورين بمنجزات الإمارات، مستذكرين جهود الآباء المؤسسين ورحلة دولتنا ومسيرة تقدمها".