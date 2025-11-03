شراع يطلق الدورة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر بمشاركة 12 رائدة أعمال

الشارقة في 3 نوفمبر / وام / برعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أطلق المركز مساء أمس في بيت اللوال الدورة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر التي تضم 12 رائدة أعمال متميزة من مختلف القطاعات الحيوية ممن يجسدن قيم الابتكار في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

حضر حفل الإطلاق نجلاء المدفع نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وسارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي للمركز والدكتورة أسماء محمود فكري المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة "فكري للاستشارات" إلى جانب نخبة من رائدات الأعمال والشركاء وقادة المنظومة الريادية واستمتع الحضور بحوارات بنّاءة أسهمت في تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة.

وقالت نجلاء المدفع نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع إن زمالة الشارقة لصانعات الأثر تعبر عن قناعة راسخة بأن تمكين النساء استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا وتوازنًا إذ تُحوِّل الأهداف المشتركة إلى قوةٍ واقعية تُثبت أن نهوض المرأة هو نهوض للمجتمعات والاقتصادات بأكملها وتجمع الزمالة نخبةً من الرائدات اللواتي يتمتّعن برؤية واضحة وعزيمة راسخة يسهمن في تطوير مسيرة ريادة الأعمال في الشارقة المبنية على الابتكار والتأثير الإيجابي ولا تقتصر الزمالة على دعم نمو المشاريع فحسب بل تمتد لتشمل بناء الروابط وتعزيز حضور المرأة وترجمة قيم الريادة إلى واقعٍ ملموسٍ يترك أثرًا مستدامًا".

وقالت سارة بالحيف النعيمي إن جوهر رسالة شراع الإيمان بالإنسان قبل الفكر، وقدرة رواد الأعمال على تطوير تجاربهم متى ما توفّرت لهم البيئة التي تحتضن طموحهم وتغذّي شغفهم بالمعرفة والنمو ومن هذا المنطلق جاءت زمالة الشارقة لصانعات الأثر لتكون مساحة تُتيح لرائدات الأعمال توسيع نطاق مشاريعهن والاستفادة من مجتمع شراع بما يوفّره من خبرات نوعية وشبكات دعم وفرص للتعلّم والتعاون فالزمالة تمثل رحلة تطوير متكاملة تساعد المشاركات على تعزيز جاهزيتهن للتوسّع في الأسواق وبناء شراكات استراتيجية تُضاعف أثر مشاريعهن وما نطمح إليه هو أن تواصل كل رائدة أعمال مسيرتها بثقة أكبروأن تصبح الزمالة نقطة انطلاق نحو مراحل جديدة من النمو والتأثير تجسّد فكر شراع القائم على الريادة والابتكار المستدام والتمكين الإنساني.

تضمن برنامج حفل الإطلاق جلسة حوارية بعنوان «بناء إرث من الأثر» تناولت دور المرأة في قيادة مسيرة ريادية مستدامة تقوم على الإبداع والمسؤولية المجتمعية ورؤية طويلة الأمد.

وشهد حفل الإطلاق حضور عدد من الشخصيات والقيادات الداعمة للبرنامج فيما كرّم شراع الشركاء الذين ساهموا في دعم انطلاق الزمالة.

تتضمن الزمالة منحة مالية بقيمة 500 ألف درهم بدون حقوق ملكية مقدمة من الدكتورة أسماء فكري و آمنة فكري ابنتي المرحوم الدكتور محمود محمد فكري الذي كرّس حياته لخدمة الوطن حيث شغل مناصب قيادية بارزة من بينها مدير إقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ووكيل مساعد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ويأتي هذا الدعم تخليداً لإرثه الإنساني والمهني وإيماناً بدور المرأة في قيادة التغيير وإحداث أثر مجتمعي واقتصادي مستدام.

وانسجامًا مع رؤية شراع في بناء منظومة ريادية تقوم على التمكين والمعرفة والشراكات تسعى الزمالة إلى دعم رائدات الأعمال في توسيع أعمالهن والاستفادة من شبكة شراع وخبراته وبرامجه وتعزيز جاهزيتهن للنمو والاستثمار والدخول إلى أسواق جديدة.

وساهم شراع منذ تأسيسه في دعم أكثر من 450 شركة ناشئة مساعدةً إياها في تحقيق إيرادات تجاوزت 370 مليون دولار أمريكي واستقطاب استثمارات تقارب 300 مليون دولار فيما تشكل الشركات التي أسستها أو شاركت في تأسيسها النساء ما نسبته 51% من إجمالي الشركات المدعومة بما يعكس التزام الشارقة بدعم المرأة الريادية وتعزيز دورها المؤثر.