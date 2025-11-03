شؤون منافذ الشارقة: يوم العلم يبعث فينا أعمق مشاعر الفخر والاعتزاز

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام / أكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن الاحتفاء بيوم العلم يبعث في النفوس أعمق مشاعر الفخر والاعتزاز.

وقال الرئيسي في تصريح بهذه المناسبة إن يوم العلم تجسيد لقيم الولاء والانتماء التي غرسها الآباء المؤسسون في وجدان أبناء الإمارات و أشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتعميق روح الاتحاد وتجذير قيم التآزر والتعاون وتجديد العهد ومضاعفة العزيمة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية ضمن المسيرة التنموية للدولة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ على مكانة الإمارات الريادية، وضمان استمرارية تقدمها وازدهارها.