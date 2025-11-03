المكتب الإقليمي للإيسيسكو: يوم العلم رمز للوحدة والانتماء

الشارقة في 3 نوفمبر/وام/ أكد سعادة سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة" إيسيسكو" في الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تمثل رمزاً للوحدة والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العلم والمعرفة كأساس للتنمية والتقدم المستدام.

وأشار سالم في تصريح بهذه المناسبة ، إلى أن يوم العلم يشكل احتفالا نوعيا ورسالة ملهمة لكل الأجيال لمواصلة مسيرة التعلم والإبداع والتميز استرشادا برؤية الإمارات ومؤسسيها، وتجديد الالتزام بالعمل الجاد والابتكار في شتى المجالات العلمية والثقافية، بما يرفع راية الدولة عالياً بين الدول والقارات.

وأكد أن العلم هو الركيزة التي تبنى عليها المجتمعات القوية والمستقبل المشرق، وأن يوم العلم فرصة للتأكيد على أن الشباب هم عماد النهضة وركيزة التنمية الحقيقية في وطننا الغالي.