بلدية مدينة العين تحتفل بـ"يوم العلم "

العين في 3 من نوفمبر/وام/ احتفلت بلدية مدينة العين بـ"يوم العلم" الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيدًا لقيم الولاء والانتماء والوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وسار على نهجها قيادتنا الرشيدة.

وشهدت ساحة كبار الشخصيات في بلدية مدينة العين مراسم رفع العلم بحضور مدير عام بلدية مدينة العين سعادة راشد مصبح المنعي ومدراء المراكز والإدارات والموظفين والمراجعين وعدد من ممثلي الجهات في منطقة العين ، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز تأكيدًا على معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن.

وقال سعادة راشد المنعي بهذه المناسبة الوطنية ، إن يوم العلم يأتي ليجسد أسمى معاني الولاء والانتماء، ويؤكد وحدة الصف خلف رايةٍ حملت تاريخ الوطن وأحلامه نحو المستقبل، مشيراً إلى أن رفع علم الإمارات هو تعبير وطني يختصر مسيرة نهضةٍ قامت على العزيمة والإصرار والعمل، ويعبّر عن شعبٍ يعتز بانتمائه ويفخر بقيادته التي جعلت من الاتحاد نموذجاً في التلاحم والريادة.

وأضاف مدير بلدية العين :" نشارك أبناء الوطن هذه اللحظة الوطنية الخالدة، مؤمنين بأن الحفاظ على مكانة هذا العلم مسؤولية كل فرد، وأن خدمة الوطن هي أسمى أشكال الوفاء لرمزه الشامخ ، ليبقى علم الإمارات شاهداً على قوة اتحادنا، ورايةً تجمع القلوب على هدفٍ واحد، وطموحٍ لا يعرف التراجع.

ونظّمت البلدية بهذه المناسبة عددًا من الفعاليات المصاحبة، شملت توزيع الأعلام وشعارات العلم على الموظفين والزوار، وتنفيذ مبادرات توعوية للتأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة العلم ومظهره اللائق، باعتباره رمزًا لسيادة الدولة وهويتها.