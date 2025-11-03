إعمار العقارية ومركز دبي التجاري يطلقان مشروع "تيرا جاردنز" بمدينة إكسبو

دبي في 3 نوفمبر /وام/ أعلنت إعمار العقارية ومركز دبي التجاري العالمي عن إطلاق مشروع "تيرا جاردنز"، الذي يُعد جزءاً من المخطط الرئيسي لـ "إكسبو ليفينغ"، المجمّع السكني المتكامل في مدينة إكسبو دبي وذلك في أعقاب الزخم الذي حققته المرحلة الأولى "تيرا هايتس". يمتد المخطط الرئيسي لـ "إكسبو ليفينغ" على مساحة 451,295 مترا مربعا، ويجمع بين الوحدات السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والمكاتب، بالإضافة إلى مساحات عامة ومرافق خدمية ويتضمن خمسة مجمعات سكنية تضم 3,555 وحدة سكنية. ويضم مشروع "تيرا جاردنز" في الوقت الراهن 560 وحدة سكنية، وسيتم الإعلان عن مراحل إضافية في وقت لاحق. ويشتمل المشروع على مجموعة من المرافق المجتمعية تشمل حديقة مركزية، ومساراً للجري، وسينما خارجية، ومحطات للتمارين الرياضية، إضافة إلى ملاعب بادل وكرة طائرة، ويقع المشروع بمحاذاة "إكسبو مول". وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، إن مشروع تيرا جاردنز يعكس التزام إعمار بتطوير أحياء مزدهرة تجمع بين أسلوب الحياة العصري والوصول السهل إلى الطبيعة والوجهات الترفيهية والثقافية. من جهته، قال عامر الفارسي، نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي،إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تشكيل ملامح مستقبل مدينة إكسبو دبي، التي تقدم مجتمعاً يتيح للسكان فرصة للعيش والتواصل والازدهار، ونسعى لصياغة معايير جديدة لمفهوم الحياة الحضرية العصرية التي تركز على رفاهية الأفراد وراحتهم.