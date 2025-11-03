جامعة الفجيرة تحتفل بـ" يوم العلم"

الفجيرة في 3 نوفمبر / وام/ احتفلت جامعة الفجيرة بـ"يوم العلم" الذي يجسّد مشاعر الوحدة والانتماء والولاء للوطن، ويعبّر عن التلاحم العميق بين قيادة الدولة وشعبها.

وتم بحضور سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة رفع علم الدولة على سارية مبنى الجامعة، بمشاركة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد الجاسم أن يوم العلم يمثل ملحمة إماراتية تخلّد أمجاد الوطن، وتُجسد قيم الولاء والانتماء التي غرسها القادة المؤسسون في نفوس أبناء الإمارات، لتبقى الدولة نموذجاً يحتذى في البناء والتنمية والحضارة القائمة على الرؤية الرشيدة والخطط الطموحة نحو المستقبل.



