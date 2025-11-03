معرض "المغامرات والتخييم 2025" يختتم فعالياته في إكسبو الذيد مستقطبًا 12 ألف زائر

الشارقة في 3 نوفمبر/وام/ اختتمت بمركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة السابعة من "معرض المغامرات والتخييم 2025" الذي استمر على مدى خمسة أيام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة .

نجح المعرض في استقطاب 12 ألف زائر من عشاق التخييم والمغامرات والذين توافدوا لاستكشاف تشكيلة تجاوزت 10,000 منتج متنوع عرضتها 75 شركة مثّلت أكثر من 200 علامة تجارية عالمية.

وشهد الحدث - الذي امتد على مساحة إجمالية تبلغ 2800 متر مربع - عرضاً لمركبة كهربائية 100% مصممة للطرق الوعرة والمغامرات واستعراضاً للسيارات والدراجات النارية.

وأتاح المعرض فرصة مثالية للعائلات والأفراد لاستكشاف أحدث المستلزمات وتقنيات ومعدات الرحلات البرية والاستكشافية ولوازم الرياضات الخارجية بمختلف أنواعها والتفاعل مع هواة الصيد والقنص والرياضات الصحراوية.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الإقبال الكثيف الذي شهده المعرض عكس المكانة الراسخة للحدث منصة متكاملة من خلال تلبية تطلعات محترفي رحلات الاستكشاف والسفاري الباحثين عن أحدث المعدات إلى جانب ما قدمه المعرض من تجارب ترفيهية غنية للعائلات موضحًا أن دورات المعرض تركز على إثراء تجربة الزوار عبر تقديم ابتكارات تقنية متقدمة أبرزها هذا العام كان الكشف عن مركبة كهربائية بالكامل مخصصة للبيئات الصعبة فضلًا عن توفير باقة من العروض التنافسية وتعزيز الجانب الترفيهي بفعاليات متنوعة في الهواء الطلق جعلت المعرض وجهة لاستكشاف أحدث المعدات والاستمتاع بالترفيه العائلي وفرص التسوق القيمة.

وأضاف أن المعرض أسهم في جذب مجموعة من الشركات المتخصصة في معدات التخييم والرحلات مما أتاح لها عرض ابتكاراتها وفتح آفاق جديدة للتوسع التجاري مما يعزز من تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية القائمة على السياحة البيئية وما تتميز به المنطقة الوسطى في إمارة الشارقة من مقومات طبيعية وتراثية غنية تمثل عامل جذب للزوار.

وتوج نجاح المعرض بإشادة واسعة من المشاركين والزوار حيث أكد ممثلو الشركات العارضة أهمية الحدث بوصفه منصة حيوية لدعم صناعات التخييم ورحلات السفاري مكنتهم من عرض أحدث ابتكاراتهم وتحقيق مبيعات قوية وأبدوا عزمهم المشاركة في الدورة القادمة.

فيما أثنى الزوار على التنوع الكبير والأسعار التنافسية للمنتجات مشيرين إلى أن توقيت المعرض المثالي مع انطلاق الموسم وفر لهم فرصة مثالية لاقتناء كافة المستلزمات المتطورة استعداداً لرحلاتهم.