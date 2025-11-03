الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي تحتفل بيوم العلم

دبي في 3 نوفمبر/وام / احتفلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اليوم بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام ، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي ترمز إلى الوحدة والسيادة وتجسّد روح الانتماء والفخر تحت راية الاتحاد.

ورفع سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، مؤكداً تجديد العهد والوفاء للوطن وقيادته الحكيمة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

وشهد المقر الرئيسي للمؤسسة في ميناء راشد مراسم رفع علم الدولة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث قام سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، برفع العلم بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والموظفين والمتعاملين، في مشهد يعكس هيبة العلم ومكانته، والتفاف المواطنين والمقيمين حول راية الاتحاد.

وأكد النيادي أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تجسد قيم الولاء والانتماء، وتكرس معاني الوحدة والفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤى قيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا اليوم يستحضر التضحيات التي قدّمها الآباء المؤسسون لترسيخ أركان الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.

وقال النيادي: “نشارك اليوم في حملة #زايد_وراشد ونجدّد وفاءنا لنهج القادة المؤسسين الذين وضعوا أسس الاتحاد، وبنوا وطناً شامخاً يسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة سيظل علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء الوطن وفي المحافل الدولية، عنواناً للخير والسلام، ورمزاً للمكانة الرفيعة التي وصلت إليها الدولة في مختلف المجالات”