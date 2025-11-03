جمعية الصحفيين الإماراتية تحتفي بـ "يوم العلم"

دبي في 3 نوفمبر/وام/ احتفت جمعية الصحفيين الإماراتية، بمقرها في منطقة المحيصنة 2 بدبي، بـ "يوم العلم" الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، بحضور فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية والإعلاميين.

وأكدت فضيلة المعيني أن يوم العلم يُعد مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء الإمارات، تتجلى فيها معاني الوحدة والتلاحم للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية، وفيها يجدد الجميع العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفّاقة بين الأمم.

وقالت إن الاحتفال بيوم العلم يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته، ويعبّر عن وحدة أبناء الإمارات تحت راية الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأضافت أنه في الثالث من نوفمبر من كل عام، تتوحّد القلوب وترتفع الأيادي لتجديد العهد والوفاء لراية الوطن، رمز العزة والسيادة، التي تظل خفّاقةً بالعز والمجد تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات".

وأشارت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية إلى أن الإعلام الإماراتي، بمختلف مؤسساته وكوادره، سيظل صوت الوطن ورسالةً تعكس قيمه ومكتسباته، ومنبراً لنقل إنجازاته وريادته إلى العالم، مؤكدةً أن المسؤولية الإعلامية جزء أصيل من واجب كل صحفي تجاه وطنه، في ترسيخ الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، ونشر قيم التسامح والاحترام التي قامت عليها دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، رفعت فضيلة المعيني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد

آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.