شرطة رأس الخيمة تحتفي بـ " يوم العلم"

رأس الخيمة في 3 نوفمبر / وام / رفعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة علم الدولة شامخًا فخرًا واعتزازًا وولاءً للوطن بمناسبة "يوم العلم" الذي يوافق الثالث من نوفمبر.

وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، استذكر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة جهود الآباء المؤسسين للدولة، حين رفع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وباني نهضتها راية الاتحاد على سارية العلم في "دار الاتحاد" في إمارة دبي، مؤكدًا أن العلم رمز سيادة الدولة ومجدها وعنوان شموخها ويجب علينا أن نفخر برفعه عاليًا؛ تعبيرًا عن وطنيتنا وقوة اتحاد دولتنا.

ورفع العميد جمال أحمد الطير نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة علم الدولة في ساحة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور كبار الضباط وعدد من المنتسبين والموظفين، ثم عزفت فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة السلام الوطني بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومقيم؛ تجديدًا لعهد الولاء والوفاء.

وأكد العميد جمال الطير أن يوم العلم فرصة لتجديد عهد الولاء للوطن والقيادة الرشيدة، فضلًا عن تجديد عهد مؤسسات الوطن وجنوده وأبنائه بتقديم الغالي والنفيس من أجل وطن الخير والعطاء ومواصلة جهودنا لاستدامة الأمن والأمان والعمل بإخلاص وتفانٍ؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية العالمية في مسيرة العمل الشرطي والأمني، ونشر الأمن والطمأنينة وإسعاد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.