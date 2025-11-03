نادي الإمارات الرياضي يحتفل بـ "يوم العلم "

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/وام/ احتفل نادي الإمارات الثقافي الرياضي بـ "يوم العلم".

وتم رفع العلم على السارية بمقر النادي بالتزامن مع عزف النشيد الوطني، في احتفالية حضرها محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة وأحمد محمد الشملان النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وعدد من مسؤولي و كوادر النادي .

وتقدم رئيس مجلس إدارة النادي وجميع الأعضاء بخالص التهنئة إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية.

وقال الشمسي إن احتفالات الدولة بيوم العلم تعكس مشهداً وطنياً يعبر عن لحظة تاريخية مشرفة يحق لنا من خلالها أن نعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بدولتنا وقيادتنا الرشيدة، ونجدد لها الولاء في هذه المناسبة الوطنية .