جائزة الشارقة للعمل التطوعي تفتح باب التسجيل بدورتها الـ 23

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي بدء تلقي طلبات التسجيل بدورتها الثالثة والعشرين أول اعتبارا من أول أمس “ السبت ” وحتى 31 ديسمبر القادم عبر موقعها الإلكتروني https://sva.shj.ae، لتكريم الأفراد والمؤسسات أصحاب الإسهامات البارزة في العمل التطوعي.

وأكد الدكتور جاسم محمد الحمادي، أمين عام الجائزة، أن الدورة الجديدة تواصل تعزيز ثقافة التطوع وتشجيع المبادرات المجتمعية، مشيراً إلى أن الجائزة أصبحت منصة رائدة لتقدير المبادرات التطوعية الملهمة في الإمارات.

وأوضح الحمادي أن الدورة السابقة شهدت مشاركة واسعة تعكس وعي المجتمع بأهمية التطوع في التنمية المستدامة، لافتاً إلى تطوير معايير التقييم وآليات التحكيم هذا العام لتواكب أحدث التطورات.

وأضاف أن دورة 2024 كرّمت 41 فائزاً من أصل 105 مشاركين بعد تنفيذ 254,760 ساعة تطوعية بمشاركة 16,901 متطوع في 73 فرصة تطوعية، إضافة إلى دعم مالي بقيمة 595,674 درهماً، ما يؤكد الأثر المجتمعي للجائزة سنوياً.

من جانبها أكدت سعاد الشامسي المدير التنفيذي للجائزة أن الجائزة تدعم وتمكن المتطوعين عبر تكريم جهود الأفراد والمؤسسات، مشيرة إلى اعتماد فئة جديدة ليصبح الإجمالي 15 فئة متنوعة تستقطب مختلف الفئات العمرية والقطاعات.

تضم الفئات أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية، الداعم المتميز، أفضل مبادرة تطوعية، الرقم القياسي للساعات التطوعية، الطالب الجامعي الأعلى مشاركة، فارس/ة العمل التطوعي الأعلى مشاركة، الأصالة لكبار السن، هِمّة لذوي الإعاقة، أفضل جهة أهلية، أفضل فريق تطوعي، أفضل قائد شاب، المتطوع القدوة، أفضل ضاحية، جائزة التميز في المسؤولية المجتمعية، وجائزة التميز في التطوع التخصصي.

ودعت الجائزة جميع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة والمساهمة في ترسيخ قيم العمل التطوعي ونشر ثقافة العطاء في المجتمع.