"أميركية الشارقة" و"مابي" توقعان مذكرة تفاهم لتنمية الكفاءات في قطاع البناء

الشارقة في 3 نوفمبر / وام/ وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة وشركة «مابي» العالمية المتخصصة في منتجات كيماويات البناء، مذكرة تفاهم لتطوير مهارات الطلبة في مجالات الهندسة والبناء، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير.

وبموجب المذكرة، توفر شركة «مابي» فرص تدريب للطلبة ضمن فرق عملها ومختبراتها فيما يتعاون أساتذة الجامعة وخبراء الشركة في الإشراف على مشاريع التخرج وتبادل المعرفة الفنية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشاريع ومرافق التصنيع للاطلاع على أحدث أنظمة الجودة والسلامة.

وأكد الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، أن الشراكة مع «مابي» تمثل نموذجاً للتعاون الفعّال بين التعليم والصناعة، مشيراً إلى أن المذكرة ستسهم في تطوير المهارات العملية للطلبة وتعزيز فرص توظيفهم في المستقبل.

من جانبه، قال جوسيبي كاستيلي، مدير الموارد البشرية والتنظيم المؤسسي في شركة «مابي»، إن التعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة يجسد التزام الشركة بدعم الكفاءات الشابة والاستثمار في تطويرها بما يخدم مستقبل قطاع البناء في الدولة.