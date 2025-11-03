غرفة رأس الخيمة تحتفل بيوم العلم

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/وام/ احتفلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بـ"يوم العلم" عبر رفعه في الوقت المحدد احتفاء بهذه المناسبة .

حضر مراسم الفعالية الدكتور راشد النعيمي عضو مجلس الإدارة، ومحمد السبب نائب المدير ومدراء الإدارات و الموظفون.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاحتفال المجتمعي "بيوم العلم"، أصبح حدثاً سنوياً يترقبه جميع أبناء الإمارات بكل فخر واعتزاز، لما تمثله هذه المناسبة الوطنية من تعزيز لقيم الوفاء والانتماء لمسيرة دولة الإمارات الحضارية، والتي أسس بنيانها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.