مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي : راية الوطن تعلو بمعاني الوحدة والوفاء

أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / رفع معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه - رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، علمَ دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر المجلس بأبوظبي، احتفاءً بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام؛ وذلك بحضور سعادة الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام للمجلس، ومشاركة جميع الكوادر الإفتائية والإدارية.

ورفع معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه في كلمة له بهذه المناسبة باسم منسوبي المجلس، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود، بمناسبة يوم العلم.

وأشار معاليه إلى أنَّ يوم العلم مناسبةٌ تجسّد قيم الوحدة والاتحاد التي تنعم بها دولة الإمارات، ورمزٌ للسيادة الوطنية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه القادة المؤسسون الذين سلّموا راية المجد والاتحاد لأبنائهم ليواصلوا مسيرة البناء والتنمية جيلاً بعد جيل.

وأكد معاليه أنَّ هذه المناسبة تعكس عمق الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وهي معانٍ دعا إليها الدين الحنيف، وجعلها من تمام الإيمان، داعيًا إلى غرس ثقافة الاعتزاز بالعلم وتعزيز روح الانتماء الوطني في نفوس الأجيال القادمة.

من جانبه قال سعادة الدكتور سبع سالم الكعبي :"إنَّ يوم العلم مناسبةٌ وطنيةٌ عزيزة نجدد فيها مشاعر الفخر والامتنان لدولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة، ونستذكر خلالها جهود القادة المؤسسين الذين شيّدوا صرح الاتحاد، وأرسوا دعائم العزّ والمجد".

وأضاف: "أنَّ هذا اليوم يجسّد رمز الوحدة والالتفاف حول راية الوطن، وتأكيد قيم التلاحم الوطني والولاء والوفاء، "مؤكدًا أنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي سيواصل جهوده في تعزيز القيم الوطنية والإنسانية، وغرس معاني الانتماء والولاء في مختلف برامجه ومبادراته".

واختُتمت الفعالية برفع العلم والسلام الوطني في أجواء من الفخر والاعتزاز بوطن الإنجاز والريادة.