دبي للثقافة : يوم العَلم مناسبة وطنية تعكس مشاعر الفخر والولاء للوطن

دبي في 3 نوفمبر / وام / أكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن يوم العَلم يمثل مناسبة وطنية تعكس مشاعر الفخر والولاء للوطن وتُجسد روح الوحدة والترابط بين أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وقالت بدري في تصريح بهذه المناسبة إن العلم رمز للعزة والشموخ ومصدر إلهام يجمع الجميع تحت راية واحدة تعبر عن الهوية الوطنية والانتماء العميق للوطن .

وأوضحت أن الاحتفاء بهذا اليوم يعبر عن قوة الإرادة ووحدة القلوب والاعتزاز بالإنجازات الريادية التي حققتها الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والابتكار والازدهار .