دائرة الموارد البشرية بدبي : يوم العلم يجسد الوحدة والولاء للوطن

دبي في 3 نوفمبر/وام/ أكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن يوم العلم يمثل محطة وطنية عزيزة تجسد معاني الوحدة والاتحاد، وترمز إلى اللحظة التاريخية التي توحد فيها أبناء الإمارات تحت راية واحدة، ليكتبوا معاً بعزيمة وإرادة قصة نجاح ملهمة، قادها بحكمة وروية آباؤنا المؤسسون وتواصلها اليوم قيادتنا الرشيدة بثبات وهمة عالية نحو آفاق المستقبل الواعدة.

وقال سعادته في تصريح بهذه المناسبة :" في يوم العلم نعرب عن فخرنا واعتزازنا بدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، مجددين العهد والولاء لوطنٍ صنع المجد بإرادة أبنائه، ووضع الإنسان في صميم أولوياته ومسيرته التنموية الشاملة".

وأضاف أن رفع العلم اليوم رسالة عهد على مواصلة البناء، وصون المنجزات، والتطلع بثقة نحو آفاق أرحب للابتكار والتميز، بما يعزز مكانة دبي والإمارات وجهة عالمية للتنمية البشرية المستدامة.