"دراجون أويل" توقع مذكرة تفاهم مع “سوكار” الأذرية لتعزيز التعاون المشترك

أبوظبي في 3 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة «دراجون أويل» التابعة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية لجمهورية أذربيجان “سوكار” (SOCAR) وذراعها التجاري (SOCAR Trading)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتطوير والتسويق، إلى جانب بحث فرص إطلاق مشاريع مشتركة مستقبلية في قطاع النفط والغاز، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025».

وشهد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إينوك» و«دراجون أويل»، مراسم توقيع المذكرة في جناح الشركة بالمعرض، حيث وقّعها عن «دراجون أويل» عبد الكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن شركة النفط الوطنية لجمهورية أذربيجان روشان نجف، رئيس الشركة عن «سوكار تريدينغ» بحضور أعضاء مجلس إدارة «دراجون أويل» وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «إينوك»، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: “يشكل هذا التعاون ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الشراكات الدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، بما يدعم التنمية المستدامة ورفاه الشعوب”.

وأضاف معاليه أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الصديقة تعد نموذجاً متميزاً في التعاون الاقتصادي والاستثماري، لاسيما في مجالات النفط والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة وتحرص دراجون أويل على تعزيز تعاونها مع الشركات الوطنية الرائدة في المنطقة، بما في ذلك تركمانستان وأذربيجان ودول حوض بحر قزوين، لما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية في منظومة الطاقة العالمية نظراً لإمكاناتها الكبيرة في مجالات الإنتاج والتصدير والبنية التحتية ونسعى من خلال هذا التعاون إلى بناء شراكات جديدة تعزز استدامة قطاع الطاقة وتدعم خطط التنويع الاقتصادي للجانبين”.

من جهته، قال عبد الكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»: “تعكس مذكرة التفاهم مع شركة سوكار (SOCAR) رؤيتنا المشتركة نحو تطوير مشاريع نوعية في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتسويق، والبحث في فرص تعاون جديدة في منطقة بحر قزوين التي تُعد من أكثر المناطق الواعدة في قطاع النفط والغاز”.

وأشار إلى أن:“سوكار من الشركات الرائدة في المنطقة، وتمتلك خبرات عميقة تمتد لعقود والتعاون معها يشكل إضافة استراتيجية تُعزز حضور دراجون أويل الإقليمي وتدعم مسار النمو المستدام للشركة”.