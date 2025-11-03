جمعية بيت الخير تحتفي بـ "يوم العلم "

دبي في 3 نوفمبر/وام/ احتفت جمعية بيت الخيربـ " يوم العلم" عبر رفع علم الدولة أمام مقرها الرئيسي في دبي تزامناً مع رفعه في جميع فروعها في الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وحتا.

وقام محمد أبو رحيمة مساعد المدير العام للشؤون الإدارية وتنمية الموارد المالية برفع العلم أمام المقر الرئيسي بحضور حليمة الظنحاني مساعد المدير العام لشؤون البحث والأفرع و عدد من المسؤولين وموظفي الجمعية الذين شاركوا في الفعالية معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد أبو رحيمة أن احتفال الجمعية بيوم العلم يأتي تعبيرا عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة .