الشارقة للتعليم الخاص تشارك بـ"الشارقة للكتاب"

الشارقة في 4 نوفمبر/ وام / تنظم هيئة الشارقة للتعليم الخاص خلال مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 الذي يُقام تحت شعار "بينك وبين الكتاب" في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الحالي بمركز إكسبو الشارقة برنامجًا متنوعًا من الورش والأنشطة التفاعلية والمسابقات الثقافية الموجهة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجمهور الزوار بهدف تعزيز حب القراءة وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الأجيال الصاعدة.

وتشمل الفعاليات مجموعة من الورش الأدبية والفنية والعلمية المميزة مثل: "كتّاب مبدعون" و "مبادرة من فكر سلطان" و "فواصل كتب ملوّنة" و "اكتشف الجائزة" و "إبداعي يلوّن عالمي" و"بحروفي العربية أبدع" كما تتضمن المنصة فقرات شيقة منها "مسرح الدمى" و"رحلة الكتاب عبر الزمن" إضافة إلى ورش فنية تطبيقية مثل "فن الطباعة" و"من فكرة إلى قصة" وغيرها الكثير.

وسيُقدَّم خلال أيام المعرض عرضٌ مسرحي بعنوان "صفحات لا تنطفئ" إلى جانب كورال طلابي مميز بعنوان "مواويل الحرف.. من شارقة سلطان" فضلاً عن مسابقات تفاعلية وجوائز قيّمة تُقدَّم للزوار في أجواء تعليمية تحفّز على المشاركة والإبداع.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي تجسيدًا لرؤيتها الرامية إلى بناء بيئة تعليمية محفّزة على التميز والإبداع ووجودنا في هذا الحدث الثقافي العالمي يعكس التزامنا بدعم القراءة كقيمة تربوية ومعرفية وإتاحة الفرص أمام الطلبة والمجتمع التعليمي للتفاعل مع الكتاب كمصدر أساسي للتنمية الفكرية بما يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل الثقافة والتعليم ركيزتين أساسيتين لتقدم الإنسان.

من جانبه أوضح علي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن مشاركة الهيئة في معرض الكتاب تعكس حرصها على تمكين الطلاب من المهارات الأساسية التي تؤهلهم للتفاعل بفعالية مع المعرفة والعلوم الحديثة.