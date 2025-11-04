الشارقة لرياضة المرأة تشارك في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي 2025

الشارقة في 4 نوفمبر/ وام / شاركت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي "ESMC 2025" الذي نظمته جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل في مدينة دبي الطبية بمشاركة أكثر من 500 خبير وأكاديمي من مختلف دول العالم.

وشكّل المؤتمر الذي استمر على مدى يومين منصة علمية مرموقة جمعت بين الباحثين والأطباء والممارسين لمناقشة أحدث الاتجاهات في الطب الرياضي وعلوم الأداء والاحتفاء بالتكامل بين البحث والمعرفة والممارسة التطبيقية في خدمة صحة الرياضيين.

وقدّمت حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عرضًا تقديميًا بعنوان "خارطة طريق نحو مجتمع رياضي نسائي ديناميكي" استعرضت خلاله مسيرة الشارقة الرائدة في تمكين المرأة في المجال الرياضي منذ تأسيس أول نادٍ نسائي عام 982، تحت رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة وتناولت في عرضها المراحل التطويرية التي مرت بها منظومة رياضة المرأة في الإمارة وتحولها من مبادرة محلية إلى نموذج مؤسسي يحتذى به إقليميًا يجمع بين الرياضة والتعليم والصحة والتمكين المجتمعي.

وأكدت أن المؤسسة تمضي في بناء بيئة رياضية متكاملة تستوعب جميع المراحل العمرية وتؤمن بأن الرياضة ليست هدفًا فرديًا بل أسلوب حياة يسهم في بناء مجتمع حيوي ومتوازن.

من جانبها استعرضت عائشة بو الزود رئيس شعبة العلاج الطبيعي والفيزيائي في مركز الطب الرياضي والرعاية الصحية في المؤسسة صور تمكين القيادات النسائية الرياضية من خلال تسليط الضوء على دور المؤسسة في إعداد القيادات النسائية الرياضية وتأهيلها لتولي مواقع صنع القرار، مشيرة إلى تجربة برنامج القيادات الرياضية الذي أطلقته المؤسسة كأحد أبرز المسارات في المنطقة لتأهيل الكفاءات النسائية في مجالات الحوكمة والتسويق الرياضي وآليات اكتشاف ورعاية المواهب.

وأشارت إلى قصص نجاح واقعية لعدد من المنتسبات اللواتي انتقلن من ميادين المنافسة إلى مواقع القيادة والإشراف، مؤكدةً أن بناء القدرات البشرية النسائية هو الاستثمار الأهم لضمان استدامة التمكين الرياضي في المستقبل.

وتجلّى الحضور البحثي الرائد للمؤسسة عبر مشاركة مريم الشحي أخصائية فيزيولوجيا رياضية في المركز العلمي للبحوث وتطوير الأداء الرياضي التي قدّمت ورقة علمية بعنوان "عدم التماثل بين الطرفين السفليين وأثره في الأداء الحركي للاعبات" وقد حظيت الورقة بتفاعل واسع من المختصين لما قدّمته من نتائج عملية دقيقة تسهم في تطوير الأداء البدني وتحسين كفاءة التدريب لدى اللاعبات.

وشهد المؤتمر مشاركة لافتة من قسم التغذية الرياضية بالمؤسسة من خلال ورقة بحثية قدّمتها كل من الدكتورة إكرام برزاتي ومنال الحوسني وأمل السويدي بعنوان "العجز في الطاقة والمخاطر التغذوية لدى الرياضيات الشابات في الرياضات القتالية: تحديات المنافسات المعتمدة على الفئات الوزنية" وتناولت الدراسة نتائج بحث ميداني أُجري على لاعبات من أندية المؤسسة في رياضتي الكاراتيه والتايكواندو كشفت عن مدى تأثير ممارسات خفض الوزن السريعة على توازن الطاقة والصحة الهرمونية والبدنية للاعبات، مؤكدة أهمية التوعية التغذوية وتطوير بروتوكولات طبية متخصصة تضمن أداءً صحياً مستداماً في الرياضات المعتمدة على الأوزان.

وفي محور مختلف شارك الدكتور ماهر زهار الخبير الزائر في طب الأسنان الرياضي بالمؤسسة بدراسة حالة بعنوان «تحليل بيانات صحة الفم كأداة للوقاية من الإصابات العضلية والمفصلية لدى الرياضيين المحترفين» كما قدّم الدكتور داني عثمان رئيس قسم الإعداد الذهني الرياضي بالمؤسسة عرضًا علميًا تناول فيه «التنبؤ بالإصابات والوقاية منها من خلال تحليل الإرهاق الذهني والمؤشرات العقلية للرياضيين».