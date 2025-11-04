خلال "أديبك 2025".. “المسعود للطاقة” تعلن عن مشروع لتكرير الإطارات المستهلكة وتحويلها إلى خام نفطي

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام / تشارك شركة المسعود للطاقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025”، وتستعرض أحدث حلولها وخدماتها المبتكرة في قطاع الطاقة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني 2050.

وأكد ابراهيم الحاشدي، مدير إقليمي في قطاع الطاقة المتجددة في المسعود للطاقة، أن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك” تمثل منصة للإعلان عن أحد أبرز مشاريعها النوعية في المنطقة، المتمثل في مشروع لإعادة تكرير الإطارات المستهلكة وتحويلها إلى خام نفطي قابل للتصدير.

وأشار إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى تحويل الإطارات المستهلكة إلى خام نفطي معاد تكريره، مصنف في الاتحاد الأوروبي كمنتج يسمح بدخوله أسواق الاتحاد دون فرض أي ضرائب محلية، مما يجعله منتجاً مرغوباً وعالي الجدوى الاقتصادية.

وأوضح أن إنتاج المصنع تم بيعه بالكامل قبل الانتهاء من إنشائه، ما يعكس الثقة العالية بالمشروع وبقدرات الكفاءات الإماراتية العاملة في قطاعي الطاقة الشمسية والمتجددة.

وأكد أن هذا المشروع يأتي في إطار التزام الشركة بدعم مفهوم “الاقتصاد الدائري”، حيث تسعى المسعود، من خلال المشروع إلى المساهمة في معالجة النفايات الناتجة عن الإطارات المستهلكة، والتي تُعد من أصعب المخلفات في التعامل معها.

وأضاف أن المشروع يقدم حلاً مستداماً يعيد دمج المواد المستهلكة في دورة إنتاج جديدة، مشابهاً لما تحقق سابقاً في مجال إعادة تدوير المواد البلاستيكية، لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الخليج تطبق هذه التقنية على مستوى صناعي متكامل.