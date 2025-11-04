بني ياس يفوز على النصر ويؤجل حسم كأس الاتحاد للطائرة إلى المباراة الفاصلة

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام / فاز فريق بني ياس للكرة الطائرة للرجال على ضيفه النصر بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إياب نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات الموسم الجاري 2025-2026، ليؤجل حسم اللقب إلى المباراة الفاصلة المقررة يوم السبت المقبل على صالة نادي العين.

وكان النصر قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-2 يوم السبت الماضي على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما تمكن بني ياس، حامل اللقب، من الحفاظ على حظوظه في الاحتفاظ بالكأس بعد أداء قوي في الإياب، حسم خلاله الأشواط الثلاثة بنتائج 25-23 و25-15 و25-22.