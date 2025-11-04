‎"موارد عجمان" تنظم معرض "فرصة" للتوظيف في القطاع الخاص للمواطنين

عجمان في 4 نوفمبر/ وام / تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتنسيق مع مجالس الشباب، متمثلة بـ مجلس عجمان للشباب، معرض "فرصة" للتوظيف في القطاع الخاص للمواطنين الباحثين عن عمل، وذلك يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر الحالي في قاعة البيت متوحد بعجمان.

ويشهد المعرض مشاركة 21 جهة من مؤسسات القطاع الخاص، تعرض شواغر وظيفية للمواطنين من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية فما دون، في مجالات متنوعة تشمل قطاعات الأعمال والخدمات والتعليم والصحة والتقنية والهندسة، بما يتيح فرصاً واسعة أمام الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات.

وأكدت عنود النعيمي، مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بالدائرة، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور المواطنين في سوق العمل، مشيرة إلى أن المعرض يوفر منصة مباشرة للتواصل بين الباحثين عن عمل وممثلي الجهات الخاصة لإجراء المقابلات الفورية والتوظيف المباشر.

ويأتي تنظيم معرض "فرصة" ضمن جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان الرامية إلى دعم سياسات التوطين واستثمار الطاقات الوطنية الشابة، وتعزيز فرص مشاركتهم الفاعلة في القطاع الخاص بما يواكب رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات والمهارات.

ويصاحب المعرض ورش تفاعلية ضمن مبادرة "فرصة تمكين"، تهدف إلى صقل مهارات الباحثين عن عمل وتعزيز جاهزيتهم للتوظيف.