"إيه آي كيو" تطور 200 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام / تواصل شركة "إيه آي كيو" - AIQ -، توسيع أعمالها في مجال حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة بقطاع الطاقة، من خلال تنفيذ مشاريع جديدة داخل الدولة وخارجها.

وقال دينيس جول، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي كيو"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "أديبك 2025"، أن الشركة طورت منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام أكثر من 200 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، نتج عنها 14 منتجًا رئيسيًا موجهًا لتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة في مختلف مراحل عمليات الطاقة.

وأوضح أن "إيه آي كيو" تنفذ حاليًا برامج تجريبية في ست دول حول العالم، ضمن خططها للتوسع الدولي ونقل التكنولوجيا المطوّرة في دولة الإمارات إلى أسواق جديدة.

وأشار في هذا الإطار إلى توقيع شراكة مع شركة "إس كيه كيه ميغاس - SKK Migas"، الجهة التنظيمية لقطاع الطاقة في إندونيسيا، تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم خطط تطوير الحقول النفطية ورفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف أن الشركة تنفذ كذلك بالتعاون مع "أدنوك"، أول مشروع من نوعه في العالم للذكاء الاصطناعي الوكيلي في قطاع الطاقة، والذي مكّن من تحليل ومعالجة أكثر من 13 ألف كيلومتر مكعب من البيانات الزلزالية، موضحا بأن المشروع يعتمد على معالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات الزلزالية وتسريع عمليات التقييم الجيولوجي، مما يقلل المدد الزمنية اللازمة من شهور وسنوات إلى دقائق وساعات.

وأكد استمرار "إيه آي كيو" في تطوير حلولها التقنية بما يدعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة عالميًا، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال الحيوي.