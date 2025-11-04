ارتفاع معدل البطالة في النمسا إلى 7.2% بنهاية أكتوبر

فيينا في 4 نوفمبر/ وام / ارتفع عدد العاطلين عن العمل في النمسا بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة 4.4%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد العاطلين والمتدربين المسجلين في برامج إعادة التأهيل نحو 388 ألف شخص، بزيادة قدرها نحو 16.500 شخص، على أساس سنوي.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية صادرة عن وزارة العمل النمساوية، استمرار ارتفاع معدل البطالة للشهر الحادي والثلاثين على التوالي منذ أبريل 2023، مشيرة إلى زيادة معدل البطالة في أكتوبر الماضي إلى 7.2%، وتوقعت استمرار ارتفاع البطالة خلال النصف الأول من العام المقبل 2026، قبل بدء التراجع في بحلول منتصف العام.

وقالت بيترا دراكسل، رئيسة هيئة مكاتب العمل النمساوية، إن مؤشرات الاقتصاد الدولية لا تزال ضعيفة والتضخم مرتفع للغاية، متوقعة بدء انخفاض معدل البطالة بحلول منتصف العام الجديد مع تعافي اقتصاد النمسا من الركود.

