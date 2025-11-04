"دوكاب" تطور كابلات طاقة نووية بعمر تشغيلي 120 عاما

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / أكد تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة "دوكاب"، أن المجموعة ماضية في تنفيذ خطط توسع عالمية طموحة، ترتكز على الابتكار والجودة لتعزيز دور الصناعة الإماراتية في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وكشف ميلاغوي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "أديبك 2025"، عن ريادة "دوكاب" كواحدة من الشركات العالمية القليلة القادرة على تطوير كابلات متخصصة للطاقة النووية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على إنتاج جيل جديد بعمر تشغيلي يصل إلى 120 عاما (مقارنة بـ 60 عاماً حاليا)، وأكد أن هذا التطور يعكس الاعتماد الدولي على منتجاتها، التي دعمت محطات براكة للطاقة النووية ومشاريع مماثلة في كوريا الجنوبية.

وشدد على أن "دوكاب" تعزز قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي، موضحا أن الاستحواذ الإستراتيجي على المصنع الوطني للكابلات في عُمان سيزيد الإنتاجية بنحو 20 ألف طن سنوياً من الكابلات؛ وأشار إلى أن هذا التوسع، بجانب المصانع الستة في الإمارات، يوفر منصة لوجستية لتعزيز الصادرات التي تصل حاليا إلى 75 دولة، ودعم الأسواق الأفريقية بشكل خاص.

وتمتلك المجموعة قدرة إنتاجية سنوية تبلغ (300 ألف طن نحاس، 300 ألف طن ألمنيوم، و400 ألف طن كابلات)، وساهمت في تزويد مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة الكبرى، مثل "شمس 1" و"مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في أستراليا وأفريقيا وأوروبا.