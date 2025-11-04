زايد بن محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية فيجي في واحة الكرامة

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / استقبل سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، في واحة الكرامة، فخامة راتو نايكاما لالابالافو، رئيس جمهورية فيجي، ضمن زيارته الرسمية للدولة حاليا.

واستعرض فخامة رئيس جمهورية فيجي، يرافقه سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيته، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

واستمع فخامة راتو نايكاما لالابالافو إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وأشاد سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيجي، بدعم وتوجيهات قيادتَي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن "واحة الكرامة" تجسِّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافةً إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسَّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.

وفي ختام الجولة، سجَّل فخامة رئيس جمهورية فيجي كلمة في سجِّل الزوّار عبَّر فيها عن تقديره لتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.