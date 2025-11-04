مونديال الرماية البارالمبية يختتم منافساته والهند تتصدر الترتيب العام

العين في 4 نوفمبر/ وام / اختتمت اليوم منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 بمنطقة العين، التي نظمتها هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وأقيمت البطولة برعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في نادي العين للفروسية والرماية، بمشاركة 213 لاعبا ولاعبة من 38 دولة.

وأسفرت مسابقة الفردي للبندقية 50 مترا سكتون وضعية الراقد الفئة SH1 مختلط، عن فوز التايلاندي أتيديت إنتانون بالذهبية محققاً 250 نقطة، وجاء الإسباني خوان أنطونيو سافيدرا رينالدو وصيفا برصيد 248.4 نقطة، وثالثا الأميركي لاندون كينيث روغيرا محققاً 225.4 نقطة.

وشهدت مسابقة الفردي للبندقية 50 مترا سكتون وضعية الراقد الفئة SH2 مختلط للفردي فوز التايلاندي إتيبات مانيجاك بالذهبية محققا 248.9 نقطة، بينما حصد الجورجي فلاديمير تشينتشارولي المركز الثاني برصيد 248.3 نقطة، وجاء ثالثا النمساوي جوزيف باتشر.

وتصدر المنتخب الهندي الترتيب العام برصيد 18 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتين، وقفز المنتخب التايلاندي إلى المركز الثاني بـ 11 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، وجاء منتخبنا الوطني ثالثاً برصيد 9 ميداليات، منها 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية.

وتوج الفائزين سعادة ناصر يوسف الزعابي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وأعلن الكمالي استضافة منطقة العين كأس العالم للرماية البارالمببية في ديسمبر المقبل بناء على طلب تلقته اللجنة المنظمة، وهيئة زايد لأصحاب الهمم من لجنة الرماية البارالمبية الدولية، موجها الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي والشركاء كافة لجهودهم في نجاح النسخة الحالية وتميزها، بشهادة اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية، وأعضاء الوفود المشاركة.