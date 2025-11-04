مكتبة "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية" توثق أهمية الخيل في حضارة وثقافة وتاريخ الإمارات

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام / أكدت "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية"، أن المكتبة الملحقة بها تضم نحو 14 ألف كتاب عن الخيل وأهميته في حضارة وثقافة وتاريخ الإمارات، وتعد الأولى في مجال الفروسية على مستوى الوطن العربي، وضمن أكبر المكتبات عالميا.

وأوضحت ريم المبارك رئيسة القسم الثقافي، أن "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية" تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي وخارج أوروبا، والخامسة على مستوى العالم في الفروسية الكلاسيكية، وتضم شتى المجالات في التعليم والثقافة والحضارة والتاريخ، والوجهات الثقافية المتعددة من بينها معرض الفروسية الذي يتحدث عن العلاقة بين الإنسان والخيل على مر الزمان، من القرن الثاني إلى القرن التاسع عشر.

وأشارت إلى تقديم برامج تدريبية في فنون الفروسية الكلاسيكية، للفرسان المحترفين والهواة، من خلال منهج أكاديمي يركز على الدقة، والانسجام، والانضباط الفني، وفق المعايير العالمية، واستقبال الطلاب بشروط محددة للالتحاق ببرامجها.

ولفتت إلى أهمية الشراكات مع الأندية المتخصصة في الفروسية على مستوى الدولة، وزيادتها مستقبلاً، لتحقيق إرث فروسية مميز في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعليم السروج ومستلزمات الفرسان في دار الحرف، والمرتبطة بتاريخ وثقافة دولة الإمارات.