"إم إم إي سي مانسمان" تنفذ 6 مشاريع رئيسية وتستهدف التوسع في أسواق جديدة

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام / أكد أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إم إي سي مانسمان"، أن الشركة تواصل تعزيز حضورها في قطاع الطاقة، مع تنفيذ مجموعة من المشاريع المتميزة محلياً وخارجياً، بما يعكس مكانتها الرائدة في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء "EPC".

وأوضح الجعيدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "أديبك 2025" أن الشركة تدير حالياً ستة مشاريع رئيسية، تشمل مزيجاً من الطاقة المتجددة والطاقة الأحفورية، وتتنوع بين محطات الهيدروجين ومشاريع النفط والغاز التقليدية.

ولفت إلى أبرز هذه الإنجازات، المتمثلة في تنفيذ أول محطة تعبئة هيدروجين للسيارات الخفيفة في أبوظبي، ما شكل انطلاقة لتوسيع الشركة في قطاع الطاقة المتجددة، كما تشمل المشاريع الأخرى أعمال النفط والغاز التقليدية بالتعاون مع أدنوك ومصدر وديوا وإنوك، حيث تتولى الشركة الدور الرئيسي في إدارة وتنفيذ المشاريع، مع الاستعانة بشركاء محليين ودوليين لأجزاء محددة.

وحول التوسع الدولي، أشار الجعيدي إلى أن الشركة تستهدف أسواق أفريقيا وأوروبا، بما في ذلك ألمانيا ودول أوروبية أخرى، بهدف تعزيز حضورها في قطاع الطاقة وفتح فرص جديدة للتعاون مع الشركات العالمية.

وأعرب عن فخرهم بأن "إم إم إي سي مانسمان" شركة إماراتية وتدار بالكامل بكوادر وطنية، وستواصل تنفيذ مشاريعها في مجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز، محلياً وخارجياً، مواكبة للتوجهات الوطنية وتعزيز حضورها كشركة رائدة تعكس قدرة الكوادر الإماراتية على قيادة مشاريع استراتيجية ومستدامة.