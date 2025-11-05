12721 مشروعا إنسانيا لـ "الشارقة الخيرية" في 9 أشهر

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام/ أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن تنفيذ 12721 مشروعاً خيرياً وتنموياً خلال الأشهر التسعة الماضية بتكلفة إجمالية بلغت 200,1 مليون درهم استفاد منها 1.3 مليون مستفيد في عدد من الدول المشمولة بمشروعات الجمعية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية إن الجمعية تمضي بثبات في تنفيذ مشروعاتها الإنسانية التي تعكس التزامها تجاه الفئات الضعيفة في مختلف الدول.

وأوضح أن المشاريع المنجزة شملت بناء 1838 مسجدا و9166 بئرا و32 محطة لتحلية المياه بالإضافة إلى 121 فصلاً دراسياً ومدارس متكاملة لتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال في المناطق المحرومة فضلا عن 100 بيت للفقراء و47 مشروعاً وقفياً و913 مشروعا إنتاجيا استهدفت تمكين الأسر محدودة الدخل من الاعتماد على نفسها وتحقيق مصدر دخل مستدام.

و أشار إلى تخصيص 16.8 مليون درهم للمشروعات الموسمية التي نفذتها الجمعية بانتظام وشملت حملات القلوب الصغيرة وحملات العيون وحملة شتاء دافئ إلى جانب العرس الجماعي وإطعام المساكين والحقائب المدرسية للأيتام وطلاب العلم.