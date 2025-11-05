منتخب الإمارات للسباحة يعلن قائمته المشاركة في ألعاب التضامن بالسعودية

الرياض في 5 نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للألعاب المائية اليوم قائمة المنتخب الوطني للسباحة في دورة العاب التضامن الإسلامي والمقررة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر الجاري.

ويتصدر قائمة المنتخب السباح حسين شوقي صاحب الرقم القياسي في آسيوية الشباب التي أقيمت مؤخرا بالبحرين بعدما أحرز ذهبية 50م فراشة، وتضم أيضا كل من عمر الحمادي، وسالم غانم، وعيد المجيني، والسباحة أدوارا إيمان.

ووصلت اليوم بعثة منتخب الإمارات للسباحة إلى العاصمة السعودية الرياض، و يترأسها يوسف الرئيسي عضو لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية فيما يقود الجهاز الفني للمنتخب الوطني المدرب مروان الحتاوي، ويضم الطاقم الفني كلاً من صالح القبيسي وطلال العلي.