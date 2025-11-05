"اللجنة المنظمة" تعلن تفاصيل "سباق السلع" للمحامل الشراعية 43 قدماً

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري في دورته الخامسة انطلاق سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً السبت المقبل.

يقام السباق على ساحل مدينة السلع في منطقة الظفرة، ضمن فعاليات المهرجان المقرر من 7 إلى 16 نوفمبر الجاري، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشراكة الإستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وحددت اللجنة المنظمة في بيان اليوم للمشاركين تفاصيل خط سير السباق، ومواقع الانطلاق والوصول، والفحص الفني، وضرورة التزام ملاك المحامل بكافة متطلبات السلامة، والاشتراطات الفنية، لضمان سير المنافسات وفق أعلى المعايير.

وأوضحت أن السباق يستقطب نخبة النواخذة والأطقم من مختلف إمارات الدولة، ويجسد المكانة المميزة للمهرجان كمنصة سنوية، تجمع عشاق الرياضات البحرية التراثية، وإبراز دوره في المشهدين الرياضي والسياحي بمنطقة الظفرة.

ونوهت إلى أن السباق يعزز دور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع، والترويج للمدن الساحلية، والجزر الإماراتية، والمهرجانات البحرية، وإبراز مقوماتها السياحية والاقتصادية، وتسليط الضوء على التراث، والسنع الإماراتي، ونقله إلى الأجيال الجديدة.