تعاون بين "الفجيرة للمواصلات" و"كريم" لإطلاق خدمة الحجز الذكي لمركبات الأجرة

الفجيرة في 5 نوفمبر/ وام/ وقّعت مؤسسة الفجيرة للمواصلات اتفاقية تعاون مع شركة "كريم" لإطلاق خدمة حجز مركبات الأجرة عبر التطبيق الذكي، في إطار جهودها لتطوير منظومة النقل وتعزيز التحول الرقمي في الإمارة.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين حجز المركبات بسهولة على مدار الساعة، مع خيارات دفع متعددة تشمل البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية.

وتأتي الاتفاقية ضمن إستراتيجية المؤسسة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتبني الحلول التقنية الحديثة في قطاع النقل، بما يسهم في توفير تجربة تنقل آمنة وذكية ومستدامة تدعم رؤية حكومة الفجيرة في تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات الذكية.