غرفة الشارقة ونظيرتها العربية البرتغالية تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية سبل تطوير آليات العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والبرتغال.

وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة لا سيما في القطاعات النوعية التي تخدم الرؤى الإستراتيجية لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الغرفة وجمع سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وروي غوميزا دا سيلفا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية والوفد المرافق له بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وسعادة أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات والدكتور حيدر الخضيري الأمين العام بالغرفة العربية البرتغالية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

واستعرض اللقاء التحول النوعي في بنية التجارة البينية والتي ترتكز على المنتجات الصناعية غير النفطية مما يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من الإسهام المشترك في تكامل سلاسل الإمداد الصناعية.

كما ناقش الجانبان توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري والسياحة المستدامة إلى جانب المزيد من تفعيل آليات التعاون القائم بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية يأتي في ظل تطور ملحوظ تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن صادرات الإمارات إلى البرتغال شهدت تحولاً يرتكز على المنتجات الصناعية غير النفطية كالصلب والبلاستيك والألمنيوم وهو ما أدى إلى قفزة هائلة في الصادرات بين البلدين.

وأوضح أن مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة حريص على الاستفادة من المناخ الاستثماري المُحفز لتوسيع الشراكات مع السوق البرتغالية، مؤكدًا أهمية زيادة أرقام التبادل التجاري وبناء شراكات استثمارية نوعية وطويلة الأمد في مجالات الاقتصاد الجديد والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري بالإضافة إلى السياحة المتخصصة.

ولفت إلى أن غرفة الشارقة توفر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتحرص على تعزيز التكامل مع الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، بما يسهم في توحيد الجهود بين الجانبين، حيث تتكامل هذه الجهود مع الدور المتميز الذي يضطلع به مجلس العمل البرتغالي، الذي تأسس عام 2021 ويعمل تحت مظلة الغرفة، ويمثل جسراً اقتصادياً لتعزيز تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة، وتحويل الفرص الواعدة إلى شراكات ملموسة تخدم الأهداف الاستراتيجية وتطلعات مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد روي غوميزا دا سيلفا بالجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة الشارقة في سبيل توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرا إلى ما تمتلكه الشارقة من بيئة واعدة لنمو الأعمال بفضل ما توفره من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية متطورة ومزايا وتسهيلات محفزة.

ولفت إلى أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية حريصة على مد جسور التعاون الاقتصادي للربط بين مجتمع الأعمال البرتغالي والأسواق الإماراتية وتشجيع الشركات على الاستفادة من المزيد من الفرص الواعدة بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تفعيل البعثات التجارية المتبادلة استكمالاً للجهود المشتركة وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين للالتقاء بنظرائهم واستكشاف الفرص بشكل مباشر وبما يخدم الأهداف الإستراتيجية لكلا البلدين في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.