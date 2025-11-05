"سبيس 42" تعلن عن الإطلاق التجاري العالمي لـ "الثريا-4"

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة سبيس 42، عن الجاهزية التجارية العالمية لقمرها الاصطناعي الجديد لخدمات الاتصالات المتنقلة "الثريا-4" (T4-NGS).

ويقدّم القمر اتصالاً آمناً ومحسّناً وموثوقاً يغطي أكثر من 100 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، مع التوسّع إلى أسواق جديدة تشمل جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وموزمبيق وزامبيا.

ويُجسّد "الثريا-4" رؤية "سبيس 42" القائمة على دمج الاتصال بالذكاء الصناعي، إذ يُعد استكمالاً لإرث شركة "الثريا" الممتد لأكثر من 25 عاماً، والذي أصبح اليوم جزءاً من "سبيس 42".

ويُعيد القمر الاصطناعي (T4-NGS) الجديد تعريف البنية التحتية التقنية، لتصبح منصة متعددة القطاعات تعكس نهجاً إستراتيجياً منضبطاً لتحقيق نمو مستدام.

كما يرتبط القمر بعقد حكومي مدته 15 عاماً تبلغ قيمته 708 ملايين دولار أمريكي، ويُعدّ الركيزة الأساسية لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية للشركة.

وبهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في"سبيس 42"، تشكّل الجاهزية التجارية للقمر الاصطناعي "الثريا-4" محطة فارقة في مسيرة "سبيس 42" إذ تعزز مكانتها الرائدة في مجال شبكات الاتصالات غير الأرضية، وتجسد القدرة على تحقيق الرؤية طويلة الأمد في التوسع العالمي والنمو التجاري الملموس.

ويعمل "الثريا-4" ضمن النطاق الترددي العريض (L-band)، ما يضمن أداءً مستقراً ومستمراً في مختلف القطاعات البرّية والبحرية والجوية، ويوفّر القمر اتصالات آمنة وفعّالة لمجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السفن العابرة للبحر الأبيض المتوسط، وعمليات الطاقة في المناطق النائية بأفريقيا، وشبكات الطيران، مما يتيح نقل البيانات في الزمن الحقيقي والتنسيق الحيوي للمهام في المواقع التي يتعذّر فيها الاعتماد على الشبكات الأرضية.

ويُعدّ "الثريا-4"، الذي أُطلق في يناير 2025 والمبني على منصة "إيرباص يوروستار نيو" (Airbus Eurostar Neo)، أحد أكبر الأقمار الاصطناعية المتخصصة في خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية في المدار، وهو مجهّز بهوائي بطول 12 متراً ونظام لمعالجة البيانات على متن القمر وبنية برمجية متطورة، مما يتيح سرعات تتجاوز 1 ميغابت في الثانية وإمكانية إعادة التهيئة أثناء وجوده في المدار عبر تحديثات برمجية عن بُعد.

وتوفّر هذه المرونة قدرة ديناميكية على توزيع النطاق الترددي، وتحديد مناطق التغطية بذكاء، وضمان تكامل سلس مع الشبكات الأرضية.

كما تتميّز هيكلية القمر بتوافقها مع تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، بما يتيح ربط الهواتف الذكية وأجهزة الاستشعار دون الحاجة إلى محطات طرفية متخصصة.

وتضم مجموعة منتجات "الثريا-4" الجديدة 16 منتجاً تغطي مختلف القطاعات، من أبرزها؛ جهاز نقل البيانات عبر الأقمار الاصطناعية (IP NEO) بتقنية (الاتصالات أثناء التوقّف) وجهاز (Commander NEO) للعمليات الميدانية الآمنة في القطاع البحري، بالإضافة إلى جهاز Orion NEO للعمليات في عرض البحر.

كما يغطي القمر البيانات عريضة النطاق، من خلال جهاز نقل البيانات عبر الأقمار الاصطناعية (Voyager NEO) بتقنية (الاتصالات أثناء الحركة)، و محطات (T320) و(T420) و(T220) للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات المسيّرة، وذلك في إطار الاستخدامات الجوية.

وتشمل منتجات "الثريا-4" كذلك مجال الشبكات القابلة للنشر من خلال محطة (Mobile Gateway NEO) لتوفير الاتصالات الفورية في أي مكان، مدعومة بجهاز الهاتف (IP Handset) للتنقّل المدمج، بالإضافة إلى مجال الاتصالات خارج نطاق الرؤية عبر النظام التكتيكي (T-TAC) لتوسيع نطاق اتصالات(UHF/VHF) عبر البيئات البرية والبحرية والجوية.

ويأتي تشغيل القمر الجديد ضمن سلسلة من الإنجازات التي تشهدها "سبيس 42"، بما في ذلك الإطلاق الناجح لثلاثة أقمار اصطناعية رادارية ضمن كوكبة "فورسايت" لرصد الأرض، وإتاحة مركز تحليل البيانات (GIQ) على "مايكروسوفت أزور"، إلى جانب التوسّع في قدرات تصنيع الأقمار الاصطناعية داخل دولة الإمارات.