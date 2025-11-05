"شروق" تعرض مشاريعها السياحية في "سوق السفر العالمي"

لندن في 5 نوفمبر/ وام/ استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" خلال مشاركتها في الدورة الـ20 لمعرض سوق السفر العالمي 2025 في لندن، محفظتها الاستثمارية السياحية التي تبلغ قيمتها نحو 920 مليون درهم .

وتشارك "شروق" ضمن جناح “هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة”، حيث تعرض مجموعة مشاريع تمزج بين السياحة البيئية والتراثية والرفاهية المستدامة في مواقع جبلية وصحراوية وساحلية، تضم بيوتا وقرى تاريخية تم ترميمها لتوفر تجارب أصيلة وواعية بيئيا.

ومن أبرز المشاريع المعروضة "رحال" في كلباء، الذي يضم 20 مقصورة فندقية فاخرة تعمل بالطاقة الشمسية وتقدم تجربة “السفر البطيء” وسط الطبيعة، إلى جانب أنشطة مثل مراقبة الطيور واليوغا والمشي الجبلي.

كما حظي منتزه مليحة الوطني باهتمام الزوار لما يجسده من توازن بين حماية الآثار القديمة وتجارب المغامرة والتعليم، حيث يمتد على مساحة 34.2 كيلومتر مربع ويضم أنشطة أثرية وبيئية متنوعة.

وأكد سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ"شروق"، أن المشاركة تعكس رؤية الشارقة لتقديم نموذج عالمي في السياحة المستدامة يجمع بين النمو الاقتصادي وصون التراث والمسؤولية البيئية، مستندا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الهيئة.

كما استعرض الجناح وجهات “مجموعة الشارقة للضيافة” التي تضم 7 نزل بيئية تشمل أكثر من 150 وحدة فندقية، منها نزل القمر والفاية والرفراف وواحة البداير، إضافة إلى نجد المقصار ونزل الرياحين في خورفكان اللذين يجسدان إحياء العمارة التقليدية.

وتشمل المشاريع أيضا تعاونات مع علامات عالمية مثل مجموعة جي أتش إم في فندق ذا تشيدي البيت الشارقة، ومجموعة لوكس كوليكتيف في منتجعي لوكس خورفكان ولوكس البردي اللذين يجسدان مفهوم الضيافة الفاخرة المتناغمة مع الطبيعة.

ويسهم قطاع السياحة في الشارقة بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع توقعات بوصول عدد الزوار إلى 1.9 مليون زائر بنهاية 2025، في ظل خطط لرفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، لترسخ الشارقة مكانتها كوجهة رائدة في الاستدامة والرفاهية والسياحة الثقافية والبيئية.