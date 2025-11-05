"إمستيل" تطلق أول شبكة خاصة للجيل الخامس المتقدم في قطاع التصنيع

أبوظبي في 5 نوفمبر / وام / أعلنت مجموعة إمستيل، عن الإطلاق التجريبي الناجح لأول شبكة خاصة للجيل الخامس المتقدم في قطاع التصنيع، وذلك بالتعاون مع "إي آند الإمارات".

وتُعدّ هذه الشبكة خطوة رئيسية نحو تعزيز طموحات إمستيل في إطار الثورة الصناعية الرابعة، التي تشكل أحد ركائز الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، حيث ستسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة، ودعم الاستدامة في كافة مرافق الإنتاج التابعة للمجموعة.

وتوفر شبكة الجيل الخامس (5G) الخاصة والمتقدمة تغطية اتصال شاملة وعالية السرعة في بيئات إمستيل الصناعية الواسعة والمعقدة، متجاوزة القيود المرتبطة بحلول الاتصال التقليدية.

كما تضمن الشبكة أمان جميع البيانات ضمن البنية التحتية المخصصة والمتوفرة في مواقع إمستيل، الأمر الذي يحقق التكامل الآمن للمشاريع التقنية المتقدمة، بما في ذلك منصة Asset Insight.

وتمكن هذه المنصة العاملين من استخدام أجهزة لوحية عالية الجودة لمسح رموز الاستجابة السريعة على المعدات، للوصول الفوري إلى وثائق الأصول، وسجلات الصيانة، وبيانات المستشعرات.

كما تتيح المنصة إنشاء طلبات الصيانة بشكل فوري، مما يُسهم في تقليل وقت التوقف عن العمل وتقليل التكاليف المرتبطة بالإصلاحات، مع تعزيز كفاءة عمليات الصيانة وسلامتها.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، إن هذه الشراكة مع "إي آند الإمارات" لإطلاق أول شبكة جيل خامس (5G) خاصة في العالم في قطاع التصنيع، تمثل إنجازاً بارزاً في إستراتيجية إمستيل للتحول الرقمي، موضحا أن هذا الإنجاز يتجاوز كونه ترقية تكنولوجية ليشكل نقلة نوعية في أسلوب عمل المجموعة، ويعزز من الابتكار، ويضمن سلامة الموظفين والأصول.

وأشار إلى منصة Asset Insight التي تعد نموذجاً عملياً لكيفية تحويل مبادئ الثورة الصناعية الرابعة إلى نتائج تشغيلية حقيقية، منوها إلى أن هذا الإطلاق التجريبي يعكس الالتزام بتطبيق ممارسات التصنيع المستدامة والفعالة، راسمًا معيارًا جديدًا للقطاع الصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي.

بدوره قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند الإمارات"، إن هذا الإطلاق يجسد الرؤية في تمكين صناعات المستقبل، وذلك عبر توفير تقنيات الاتصال المتطورة، فمن خلال تنفيذ بنية تحتية شبكية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات البيئات الصناعية الدقيقة، يفتح التعاون آفاقاً جديدة للمصانع الذكية والصيانة التنبؤية والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد على التزام "إي آند الإمارات" بالتعاون مع الشركات الرائدة في قطاع التصنيع مثل "إمستيل"، بابتكار حلول لا تقتصر على ربط الأجهزة فحسب، بل تعيد ابتكار أساليب عمل هذا القطاع وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي.